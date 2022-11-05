الديمقراطية تدين اعتقال الناشط عمر عساف





وقالت الجبهة في بيانها: إنه و"بغض النظر عن الموقف السياسي للناشط عمر عساف ومدى الاتفاق أو الاختلاف معه، إلا أن اعتقاله يشكّل انتهاكا للحريات العامة وحرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي ومخالفا للدستور والقيم والأعراف الوطنية.



وطالبت الجبهة بالإفراج الفوري عنه والتوقف نهائيا عن هذه الممارسات التعسفية التي من شأنها أن تساهم في إفساد الحياة السياسية الفلسطينية، وتضر بالسلم الأهلي وبالتماسك الاجتماعي في وقت نحن أحوج فيه إلى الحفاظ على وحدة الشعب بكل مكوناته الوطنية والأهلية في مواجهة جرائم الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا أدانت فيه اعتقال الناشط السياسي عمر عساف اليوم في رام الله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.