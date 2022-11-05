شؤون فلسطينية

غزة: "الداخلية" تصدر تنويهاً مهماً بشأن الأجانب والوافدين الفلسطينيين

غزة: "الداخلية" تصدر تنويهاً مهماً بشأن الأجانب والوافدين الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، تنويهاً مهماً بشأن الأجانب والوافدين الفلسطينيين.

وإلحاقاً بالتعميم السابق حول تسوية أوضاع الأجانب والوافدين الفلسطينيين لقطاع غزة، نوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة للوزارة، لجميع الأجانب والوافدين الفلسطينيين المتواجدين داخل القطاع غير الحاصلين على بطاقة هوية فلسطينية أو بطاقة تعريف أو إذن دخول زائر، بضرورة تسوية أوضاعهم قبل موعد سفرهم، وذلك من خلال التوجه لمقر الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية – الشق المدني (تل الهوا).

وأكدت الهيئة أنه اعتباراً من تاريخ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لن يتمكن أي أجنبي أو وافد فلسطيني من مغادرة القطاع دون استكمال الإجراءات المطلوبة.

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