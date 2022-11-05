الأسير الطيطي يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق مع إدارة السجون الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير سبع الطيطي (33 عاما) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، علق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال بإنهاء عزله خلال الأيام المقبلة.وكان الأسير الطيطي شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 19 يوما، احتجاجا على عزله الانفرادي في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، في ظروف صعبة، وحرمانه من الزيارة، و"الكانتينا".الجدير بلذكر أن الطيطي كان معتقل منذ العاشر من نيسان/ أبريل الماضي، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر، وقبل أن ينتهي بثلاثة أيام، جدّد له الحكم لستة أشهر إضافية.