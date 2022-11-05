زعارير: شعبنا الفلسطيني مُصر على نيل حريته بأي ثمن



ووجه زعارير رسالة إلى قادة الشعب الفلسطيني سلطة وفصائل قائلا: "أبناء شعبهم يتوحدون على الأرض يقاومون عدوًا واحدا ويقتلون برصاص عدو واحد وكل ذلك لهدف واحد هو الحرية فما على القيادات ألا أن تدور حيث يدور شعبها".



رام الله - دنيا الوطنأكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم زعارير، على أن قوافل الشهداء هي أمر طبيعي في مسيرة هذا الشعب الطويلة، وحيث تدلل على إصرار شعبنا على نيل حريته بأي ثمن.وقال النائب زعارير إن هذه القافلة من الشهداء التي ارتقت اليوم، تضاف إلى قوافل كثيرة مضت على طريق الحرية والخلاص من المحتل.وأضاف أن الاحتلال يتلقى رسالة شعبنا باستمرار أنه لا مقام ولا مستقبل له على أرض فلسطين، وزواله مسألة وقت، وأن أسلحته الفتاكة لن تطيل عمره ولا إجرامه بحق شعبنا.وأوضح زعارير أن تطبيع الشعوب العربية لن يطيل مكوث الاحتلال على أرض فلسطين، ولن تستطيع آلة الاحتلال العسكرية ولا جيشه المدجج أن يجلب الأمن له ولمستوطنيه.ونوه زعاير إلى أن في قوافل الشهداء رسالة للاحتلال المنشغل بالانتخابات ويتنافس قادته على الحكم في محاولة لإطالة عمر الكيان من خلال ممارسة الديموقراطية على أرض ليست لهم، وأن شعبنا لا يفرق بين الأحزاب الصهيونية فكلها عدو لشعبنا.