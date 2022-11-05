شؤون فلسطينية

معروف: نشر صورة الطفل المتوفي شمال القطاع أمرٌ مرفوض

معروف: نشر صورة الطفل المتوفي شمال القطاع أمرٌ مرفوض
سلامة معروف
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن نشر صورة لطفل توفي فجر اليوم شمال قطاع غزة، مرفوض شرعًا وعرفًا وأخلاقًاً.

وشدد معروف أن نشر الصورة يعتبر مخالفة قانونية يتحمل ناشرها كامل المسئولية، بحب وكالة (الرأي) الحكومية.

وأكد أن المكتب الإعلامي الحكومي سيتابع الإجراءات القانونية مع جهات الاختصاص بحق كل من ينشرها.

هذا وأُعلن عن وفاة طفل 13 عامًا، من شمال القطاع في ظروف غامضة، حيث وصل للمستشفى الأندونيسي.

ويشار إلى أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات والمواقع قاموا بنشر خبر عن وفاة الطفل مرفق صورة له وهو متوفى على سرير المستشفى.

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