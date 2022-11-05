صيدم يلتقي وفدًا ألمانيًا ويبحثا الأوضاع السياسية

رام الله - دنيا الوطنقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، إن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، وإن إسرائيل لا تستطيع بكل جبروتها أن تأخذ شعبنا رهينة احتلالها مدى الحياة.وأكد صيدم خلال لقائه وفداً من الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني الذي يزور فلسطين حاليا، أن اشتداد الحرب الإسرائيلية المستعرة الآن على شعبنا لن تكسر إرادة الفلسطيني بحريته واستقلاله وخلاصه من المحتل، بل ستزيد من قوته في مواجهة الظلم والعدوان.وشدد على أهمية أن لا يقف العالم صامتاً إزاء هذه التصرفات وضرورة استمرار التواصل مع الكل الفلسطيني لاستيضاح الأمور والاطلاع على حيثياتها.وشكر صيدم الوفد الزائر، مقدراً للحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني، الذي تجمعه مع حركة فتح علاقة تآخي، دوره في دعم القضايا العادلة وإصراره على حل عادل مستند إلى الشرعية الدولية.