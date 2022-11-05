شؤون فلسطينية

جبهة التحرير الفلسطينية: في ذكرى وعد بلفور نطالب برفع الظلم عن شعبنا

جبهة التحرير الفلسطينية: في ذكرى وعد بلفور نطالب برفع الظلم عن شعبنا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت جبهة التحرير الفلسطينية في الذكرى (105) لوعد "بلفور المشؤوم" والذى يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام بريطانيا برفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني الذى كان ضحية كبرى لهذا القرار الظالم الذى منحه من لا يملك لمن لا يستحق عام 1917.

ودعت الجبهة كل مؤسسات المجتمع الدولي كالأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية والرباعية بالاعتراف بهذا الظلم والعمل على رفعه فورا ومحاسبة متسببيه.

 وقالت التحرير الفلسطينية في بيان لها:  إن "شعبنا الفلسطيني يعاني من آثار هذا القرار الخطير الذي ارتكبته بريطانيا بحقه وما نتج عن هذا القرار الظالم من طرد، وقتل، واعتقال، وسرقة للأرض، ونهب للثروات وتغيير المعالم الدينية والتاريخية ومس بكرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه، جاء على يد أبشع كيان عنصري عرفه التاريخ البشري".

وأضافت: أنه وبالرغم من "السياسات الصهيونية المتلاحقة والمحمومة لجعل هذا القرار واقعا ملموسا  لطمس الهوية الفلسطينية وتهويد الأراضي والمقدسات والتوسع في بناء المستوطنات إلا أن هذا المشروع فشل بعد كل هذه السنين في ترسيخ وجوده على أرضنا الفلسطينية المباركة الذى ارتوى ترابها بدماء الشهداء على مر السنين، فإرادة شعبنا الحية ظلت حاضرة في ميدان الصراع، قادرة على مواجهة هذا العدو في كل بقعة، وعلى كل جبهة وفي أي زمان".

وأكدت أن "ما تشهده مدن الضفة وما يحدث في جنين والخليل ونابلس والقدس وما حدث في قطاع غزة من قبل من دحر الاحتلال الصهيوني لهو أكبر دليل على أن المشروع الصهيوني في ذكرى وعد بلفور يشهد مزيدا من الانكسارات والتراجعات وجعلت الاحتلال  وقادته يتخبطون في قراراتهم المتطرفة ضد أبناء شعبنا".

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