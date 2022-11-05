فتح: تهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى الـ68 لانطلاق الثورة الجزائرية



وثمن زكي دور الجزائر وجبهة التحرير الجزائرية التي صانت انتصار الثورة وجسّدت الوفاء للشهداء وكرست الثوابت لشعب الجزائر الحر تجاه قضايا التحرير وفي مقدمتها القضية الفلسطينية



وأكد زكي على روابط الإخوة التي تجمع الشعبين الجزائري والفلسطيني وان الشعب الفلسطيني يشارك الجزائر فرحتها في احتفالات الثورة بأصدق مشاعره .



رام الله - دنيا الوطنأبرق عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية رسالة تهنئة إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري أبو الفضل البعجي بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار .وقال زكي: إن "هذه المناسبة ترافقت اليوم مع لم الشمل العربي بانعقاد مؤتمر القمة العربية "قمة فلسطين" على أرض الجزائر التي قادت باقتدار الثورة الجزائرية وحققت المستحيل وسطّرت بمسيرتها مدرسة لكل أحرار العالم في النضال ضد الاستعمار".وتقدم زكي بأحر التهاني والتبريكات باسم اللجنة المركزية لحركة فتح ومجلسيها الثوري والاستشاري للامين العام وللرئيس عبد المجيد تبون ولقيادة قواعد جبهة التحرير الوطني الجزائري الغرّاء والشعب الجزائري الثابت على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله ضدد الاحتلال.