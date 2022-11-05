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دولي

مبعوث أمريكي: إيران لن تفلت بمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا

مبعوث أمريكي: إيران لن تفلت بمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، الجمعة، إن "القيادة الإيرانية لن تستطيع الإفلات بفعلتها في مساعدة ما وصفه بعدوان روسيا الوحشي على أوكرانيا".

وأضاف مالي على حسابه الرسمي على (تويتر) أنه "على الرغم من النفي الإيراني، فإن الدليل على استخدام المسيرات التي باعتها طهران لروسيا ضد المدنيين الأوكرانيين واضح مثل الشمس".

هذا وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن وزراء خارجية مجموعة السبع الذين اجتمعوا، الجمعة، بألمانيا، اتفقوا على فرض عقوبات إضافية على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.

وفي مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، ذكرت بيربوك أن "إيران ترفض التجاوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وفق قناة (العربية).

وفي إشارة ضمنية إلى دور إيران في تزويد موسكو بمسيرات استخدمتها في الهجوم على كييف ومدن أخرى، قررت مجموعة السبع الاستمرار في فرض "أثمان اقتصادية على روسيا والدول الأخرى أو الأفراد أو المؤسسات التي تقدم الدعم العسكري لحرب موسكو في أوكرانيا".

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