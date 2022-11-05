"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق لهذا الصباح

نشرت إدارة المرور والنجدة بغزة، صباح اليوم السبت، حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات لهذا الصباح.



وأفادت المرور بوجود حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت لوجود السوق الأسبوعي في محافظة رفح، مُهيبًة بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.



وقالت المرور إنه "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 100".



وأكملت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس آب على الرقم 00970594100640".



رام الله - دنيا الوطن