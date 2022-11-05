جمعية "شرطة نيويورك" تمنح الفلسطيني عيسى عباسي لقب "شخصية العام"

رام الله - دنيا الوطناختارت جمعية شرطة نيويورك والاتراك في مدينة نيويورك، رئيس دائرة المبادرة الاستراتيجية في الشرطة، الفلسطيني الأميركي عيسى عباسي، شخصية العام.وجرى تكريم عباسي خلال الحفل السنوي الذي تقيمه الجمعية، بحضور ورعاية عمدة نيويورك أريك ادامز، وقيادات من الجاليات الشرق أوسطية والعربية واكثر من 400 شخص من قيادات الشرطة وأعضاء الجمعية في نيويورك، لجهوده المهنية في خدمة المدينة وادارته للدائرة التي تضم أكثر من 19 الف عنصر شرطة، وكأول فلسطيني أميركي يصل الى هذا المنصب الرفيع.