شؤون فلسطينية

أبو عرة: جرائم الاحتلال ستزيد المقاومة اشتعالاً في الضفة

أبو عرة: جرائم الاحتلال ستزيد المقاومة اشتعالاً في الضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الداعية الإسلامي الشيخ مصطفى أبو عرة: إن "استمرار جرائم الاحتلال واغتيال المقاومين لن يوقف مد المقاومة بل سيزيدها اشتعالاً".

وأكد أبو عرة على أن "اغتيال الشهيد في سرايا القدس فاروق جميل حسن سلامة، والذي ارتقى معه الشهيد الطفل محمد سامر محمد خلوف لن يوقف مسيرة المقاومة، ودم كل شهيد سيوجد وينشئ عشرات المجاهدين والمقاومين".

وأضاف: أن "جنين ما زالت تجود بالدماء والتضحيات وما زال الاحتلال يلغ في دمائنا كالكلاب المسعورة، ليغتال الشهيد فاروق سلامة ومعه فرحة عرسه التي كان يجهز لها".

 وناشد أبو عرة "المجاهدين والمقاومين في الضفة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الظهور أمام الإعلام مكشوفين، وعدم استخدام وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي".

وأكد أننا بحاجة "للشباب المقاوم والمجاهد أحياء، أكثر من حاجتنا إليهم شهداء فالمعركة طويلة ومريرة".

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