عاجل

  • الاحتلال يغلق جميع مداخل خربة المركز وخربة جنبا في مسافر يطا جنوب الخليل


دولي

في حال خسارته.. بايدن يحذر من عامين "مروعين" لأمريكا

في حال خسارته.. بايدن يحذر من عامين "مروعين" لأمريكا
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من عامين "مروعين" لأمريكا في حال فوز الجمهوريين على الديمقراطيين. 

وقال الرئيس الأميركي إن "الديمقراطيين سيفوزون بانتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل"، لكنه حذّر من صعوبة العامين المقبلين إذا صحت توقعات استطلاعات الرأي التي تؤشر حتى الآن إلى فوز محتمل للجمهوريين.

وأعرب الرئيس الديمقراطي الجمعة البالغ 79 عاماً خلال حملته التي قادته إلى عدد من الولايات في الأيام الأخيرة عن تفاؤله بأن حزبه يمكن أن ينتصر.

وقال أمام حشد في شيكاغو: "أنا لا أعتقد مطلقاً أننا في ورطة. أعتقد أننا سنفوز. حقاً"، غير أن بايدن رسم صورة قاتمة في حال انتصر الجمهوريون، محذراً من أنه "إذا خسرنا الكونغرس ومجلس الشيوخ، فسيكون أمامنا عامان مروّعان".

وأضاف: "النبأ السار هو أنني سأمتلك حق الفيتو الذي يتيح للرئيس عرقلة أي تشريعات جمهورية مستقبلية".

في وقت سابق الجمعة، دافع الرئيس الديمقراطي عن إنجازاته الاقتصادية، وقال  خلال جولة له في سان دييغو في كاليفورنيا: "أحرزنا تقدّماً كبيراً خلال الأشهر العشرين الماضية لتقوية الاقتصاد (...) وبرأيي علينا فقط أن نُواصل ذلك".

وأصر بايدن على أن الولايات المتحدة تحتفظ بـ"نقاط قوة": ففي سوق العمل على سبيل المثال، تمّ توفير 261 ألف فرصة عمل في تشرين الأول/أكتوبر رغم ارتفاع أسعار الفائدة الذي يثير مخاوف من حدوث ركود، وفق قناة (الميادين). 

من جهته انتقل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى مرحلة الهجوم، وخلال تجمّع في ولاية ايوا لم يُبقِ ترامب الكثير من الشكوك في ما يتعلق بخططه السياسية وقال لمؤيديه "سأترشح على الأرجح" للانتخابات.

وأضاف "استعدوا، هذا كل ما يمكنني قوله. سوف نستعيد أميركا، والأهم من ذلك، في العام 2024 سوف نستعيد بيتنا الأبيض الرائع".

ويراهن ترامب على هزيمة كبيرة للديمقراطيين في الانتخابات النصفية، بعد أن ألقوا بكلّ قوّتهم في المعركة لإنقاذ المقاعد المهدّدة، بما في ذلك في معاقلهم، مثل نيويورك.

وإذا تأكّدت هذه التوقعات، فيبدو أنّ دونالد ترامب مصمّم على الاستفادة من الزخم، لإضفاء الطابع الرسمي على ترشيحه، في أسرع وقت ممكن، وبالتالي قطع الطريق أمام المنافسين المحتملين، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

أخبار ذات صلة

مبعوث أمريكي: إيران لن تفلت بمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا

مبعوث أمريكي: إيران لن تفلت بمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا

في إشارة لنتنياهو.. أولمرت يتخوف من حكم &#34;الفاشيين&#34;

في إشارة لنتنياهو.. أولمرت يتخوف من حكم "الفاشيين"

بينيت يعتزم تقديم استقالته ويوجّه رسالة إلى معسكر اليمين الفائز

بينيت يعتزم تقديم استقالته ويوجّه رسالة إلى معسكر اليمين الفائز

لتفادي عزلة دولية.. نتنياهو يسعى لإقناع لبيد وغانتس بالانضمام الى حكومة برئاسته

لتفادي عزلة دولية.. نتنياهو يسعى لإقناع لبيد وغانتس بالانضمام الى حكومة برئاسته

شاهد: زلزال يضرب مدينة إزمير التركية ويخلّف أضرارًا مادية وإصابات

شاهد: زلزال يضرب مدينة إزمير التركية ويخلّف أضرارًا مادية وإصابات

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأميركي ولبيد

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأميركي ولبيد

بعد فشلهم في عملية &#34;شعفاط&#34;.. كوخافي يأمر بطرد ضابطة وعدد من الجنود

بعد فشلهم في عملية "شعفاط".. كوخافي يأمر بطرد ضابطة وعدد من الجنود

معسكر نتنياهو يكتسح.. طالع النتائج النهائية لانتخابات (كنيست) الـ25

معسكر نتنياهو يكتسح.. طالع النتائج النهائية لانتخابات (كنيست) الـ25

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو عرة: جرائم الاحتلال ستزيد المقاومة اشتعالاً في الضفة

أبو عرة: جرائم الاحتلال ستزيد المقاومة اشتعالاً في الضفة

شاهد لحظة اغتيال الشهيد فاروق سلامة في جنين

شاهد لحظة اغتيال الشهيد فاروق سلامة في جنين

مجدلاني: المستوطنات تصدر غازات مسببة للاحتباس الحراري تؤثر على الزراعة

مجدلاني: المستوطنات تصدر غازات مسببة للاحتباس الحراري تؤثر على الزراعة

إصابة طفل بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عايدة

إصابة طفل بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عايدة

راصد جوي: فلسطين تشهد منخفضاً جوياً الأسبوع المقبل

راصد جوي: فلسطين تشهد منخفضاً جوياً الأسبوع المقبل

الرئيس عباس يضع حجر الأساس لمقر الإقامة في سفارة فلسطين بالجزائر

الرئيس عباس يضع حجر الأساس لمقر الإقامة في سفارة فلسطين بالجزائر

&#34;الخارجية&#34; تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

"الخارجية" تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

اللواء أبو بكر وطاقم هيئة شؤون الأسـرى يكرمون المحافظ غنام تقديراً لدورها بمساندة الأسرى

اللواء أبو بكر وطاقم هيئة شؤون الأسـرى يكرمون المحافظ غنام تقديراً لدورها بمساندة الأسرى

منوعات

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرض حسابها (فيس بوك) للاختراق وتهدد

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرض حسابها (فيس بوك) للاختراق وتهدد

شاهد: هيا مرعشلي تخرج عن صمتها وتكشف سبب اختفائها المفاجئ

شاهد: هيا مرعشلي تخرج عن صمتها وتكشف سبب اختفائها المفاجئ

جيني أسبر تكشف عن أسرار جديدة بالموسم القادم لمسلسل &#34;صبايا&#34;

جيني أسبر تكشف عن أسرار جديدة بالموسم القادم لمسلسل "صبايا"

شاهد: إطلالة جذابة لمنى زكي &#34;تشبه أميرات ديزني&#34;

شاهد: إطلالة جذابة لمنى زكي "تشبه أميرات ديزني"

شاهد: هيفاء وهبي تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هيفاء وهبي تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: بهاء سلطان يكشف سبب اختفاؤه بشهر برمضان

شاهد: بهاء سلطان يكشف سبب اختفاؤه بشهر برمضان

ما حقيقة خطوبة صاحب &#34;واقعة الكشري&#34; من إعلامية مصرية مشهورة؟

ما حقيقة خطوبة صاحب "واقعة الكشري" من إعلامية مصرية مشهورة؟

شاهد: محامي شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة عنها وحقيقة خروجها من المستشفى

شاهد: محامي شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة عنها وحقيقة خروجها من المستشفى

شاهد.. إمارات رزق تكشف عن عمرها الحقيقي وتصريحات ستصدمك

شاهد.. إمارات رزق تكشف عن عمرها الحقيقي وتصريحات ستصدمك

بالصور.. نسليهان أتاغول وزوجها قادير دوغلو ينامان في القبور ويحدثان بلبلة

بالصور.. نسليهان أتاغول وزوجها قادير دوغلو ينامان في القبور ويحدثان بلبلة

عربي

الإمارات تعلن اكتشاف دير مسيحي يعود لما قبل انتشار الإسلام

الإمارات تعلن اكتشاف دير مسيحي يعود لما قبل انتشار الإسلام

وزير الخارجية القطري: حملات مقاطعة كأس العالم نفاق يتجاهل ما حققته بلادنا

وزير الخارجية القطري: حملات مقاطعة كأس العالم نفاق يتجاهل ما حققته بلادنا

مصر: نجل الفريق سامي عنان يكشف حقيقة بيان منسوب لوالده

مصر: نجل الفريق سامي عنان يكشف حقيقة بيان منسوب لوالده

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية