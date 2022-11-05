بينيت يعتزم تقديم استقالته ويوجّه رسالة إلى معسكر اليمين الفائز

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس وزراء الاحتلال بالإنابة نفتالي بينت، اليوم السبت، معسكر اليمين عقب فوزهم في انتخابات (كنيست) الـ25 إلى احترام الجانب الخاسر، لافتًا إلى أنه "سيقدّم استقالته من الحكومة مطلع الاسبوع المقبل موضحًا أنه لم تعد هناك حاجة لان يصوت على قرارات محل خلاف".وقال بينيت عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) "هذا بلدنا جميعًا، وليس لدينا دولة أخرى"، مطالبًا جميع الأحزاب والجمهور في إسرائيل إلى بذل كل جهد لضمان حياة مشتركة.وتابع أن "الكثير من الذين يسقطون في معارك إسرائيل هم من معسكر اليسار، وإنهم ليسوا خونة أو أعداء، ويجب وقف هذا الخطاب على الفور". وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)وأضاف مخاطبًا كتلة الوسط اليسار، أن "نتائج الانتخابات ليست نهاية العالم ولا يوجد مكان للحديث عن الهجرة ولا مكان للحديث عن رفض الأهالي السماح لأبنائهم بالانخراط في وحدات قتالية في الجيش الإسرائيلي".وشدّد على أنه "يحق لكتلة اليمين الفائزة في انتخابات الكنيست انتهاج سياسة يمينية غير أنه لا يجوز لها أبدًا أن تجعل الآخرين يشعرون انهم غير مرغوبين".