بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، نيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الزوارق والبوارج الحربية الإسرائيلية داخل بحر رفح أطلقوا الرصاص والغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال بحرية، وأجبروهم على مغادرة البحر.وتتعمد بحرية الاحتلال إطلاق النار على الصيادين في عرض بحر غزة، في محاولة لتنغيص حياتهم وإحداث أضرار لهم على صعيد عملهم في مهنة الصيد.