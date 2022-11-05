منخفض جوي قادم.. طالع حالة الجو حتى يوم الثلاثاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وفي هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .ويوم الأحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغيرعلى درجات الحرارة بحيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .والإثنين يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام ، في ساعات الليل فرصة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.والثلاثاء تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، تسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائج.