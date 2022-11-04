الإمارات تعلن اكتشاف دير مسيحي يعود لما قبل انتشار الإسلام









رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤولون إمارتيون، الخميس، اكتشاف دير مسيحي قديم يُرجّح أنه يعود إلى سنوات ما قبل انتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية في جزيرة قبالة ساحل الإمارات.وبحسب وكالة (أسوشيتد برس)، فإن الدير الواقع في جزيرة السينية بإمارة أم القيوين يعود إلى 1400 عام، ويلقي الضوء على تاريخ المسيحية المبكرة على طول شواطئ الخليج العربي.وفُقد الديران في التاريخ تحت الرمال بمرور الزمن، ويعتقد العلماء أن المسيحيين تحولوا ببطء إلى الإسلام مع تزايد انتشار العقيدة في المنطقة.ويشير مخطط الدير الواقع في جزيرة السينية إلى أن المصلين المسيحيين الأوائل كانوا يصلون داخل كنيسة ذات ممر واحد في الدير.ويبدو أن الغرف داخلها تحتوي على جرن معمودية، بالإضافة إلى فرن لخبز القربان، ومن المحتمل أيضا أن يكون صحن الكنيسة يحتوي على مذبح ومكان لإعداد النبيذ.