مصر: نجل الفريق سامي عنان يكشف حقيقة بيان منسوب لوالده

رام الله - دنيا الوطننفى سمير عنان، نجل رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان، الجمعة، صحة البيانات المنسوبة لوالده، والتي تدعو للتظاهر يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وأوضح عنان، في تصريحات تلفزيونية لقناة (صدى البلد) المصرية، أن والده لا يمتلك أي حسابات أو صفحات على مواقع التواصل.وقال سمير عنان في مداخلة هاتفية خلال برنامج (على مسؤوليتي): إن "هذه المنشورات المنسوبة للفريق سامي عنان غير صحيحة، وهي تظهر كل فترة، وليست وليدة اللحظة".وأكد أن أسرة الفريق سامي عنان تقدمت بعدة بلاغات إلى النائب العام وكل الأجهزة الأمنية لملاحقة من يروج لهذه الصفحات باسمه.وتساءل نجل الفريق سامي عنان "هل هذه الصفحات مستعصية على الإغلاق؟"، مناشدا النائب العام وكل الأجهزة بالتحرك تجاه من يقف وراءها والقبض عليهم ومحاسبتهم.وأوضح أن هذه المحاولات يراد منها تشويه صورة والده وأن ما نسب إليه تصريحات مفبركة وافتراءات تروج للشائعات التي تهدف لزعزعة مصر.