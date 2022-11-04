شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي

الرئيس عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الجمعة، من وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين.

وأطلع الرئيس عباس، بلينكين، على الاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات، من حصار وقتل وهدم منازل واستيطان، وعنف مستوطنين، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من انتهاكات.

وجدد الرئيس مطالبته للإدارة الأميركية بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف عن هذه الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أن إدارته تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليا.

وتم الاتفاق على استمرار الاتصالات في الفترة المقبلة.

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