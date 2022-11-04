راصد جوي: فلسطين تشهد منخفضاً جوياً الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي، قصي حلايقة، الجمعة، إن فلسطين تتأثر يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بامتداد منخفض جوي مترفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.وأضاف حلايقة، عبر (فيسبوك)، أن الأجواء ستكون أكثر برودة ويتخللها تساقط أوسع للأمطار مقارنة بالحالات السابقة التي كانت أنظمة عدم استقرار غير ناضجة.وتابع: "وفقاً للمعطيات الحالية، تكون أجواء يومي السبت والأحد مستقرة وصافية إلى غائمة جزئياً ودافئة خلال ساعات النهار، وباردة نسبياً خلال ساعات المساء والليل والصباح الباكر".وأكمل: "تبدأ الكتلة الهوائية الباردة الرطبة بالتأثير على البلاد خلال ساعات نهار الاثنين، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تنشط الرياح وتصبح مثيرة للغبار والأتربة في بعض المناطق وتزداد البرودة".وحول تساقط الأمطار، قال حلايقة: "خلال ساعات بعد الظهر تبدأ زخات من الأمطار بالتساقط في المناطق الساحلية والشمالية، وتنشر خلال ساعات المساء إلى المناطق الوسطى والجنوبية، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتشتد سرعة الرياح".وزاد: "تكون أجواء الثلاثاء المُقبل - في حال ثبات تفاصيل النظام الجوي - باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط الأمطار على فترات في أغلب المناطق بمشيئة الله، يتخللها زخات غزيرة رعدية أحياناً، وتتراجع سرعة الرياح في النصف الثاني من اليوم".