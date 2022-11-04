عاجل

  • البيت الأبيض: نريد حل المشاكل مع كوريا الشمالية لكن زعيمها لا يهتم

  • مصادر محلية: إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال قرب المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة شمال بيت لحم


شؤون فلسطينية

راصد جوي: فلسطين تشهد منخفضاً جوياً الأسبوع المقبل

راصد جوي: فلسطين تشهد منخفضاً جوياً الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال الراصد الجوي، قصي حلايقة، الجمعة، إن فلسطين تتأثر يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بامتداد منخفض جوي مترفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وأضاف حلايقة، عبر (فيسبوك)، أن الأجواء ستكون أكثر برودة ويتخللها تساقط أوسع للأمطار مقارنة بالحالات السابقة التي كانت أنظمة عدم استقرار غير ناضجة. 

وتابع: "وفقاً للمعطيات الحالية، تكون أجواء يومي السبت والأحد مستقرة وصافية إلى غائمة جزئياً ودافئة خلال ساعات النهار، وباردة نسبياً خلال ساعات المساء والليل والصباح الباكر".

وأكمل: "تبدأ الكتلة الهوائية الباردة الرطبة بالتأثير على البلاد خلال ساعات نهار الاثنين، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تنشط الرياح وتصبح مثيرة للغبار والأتربة في بعض المناطق وتزداد البرودة".

وحول تساقط الأمطار، قال حلايقة: "خلال ساعات بعد الظهر تبدأ زخات من الأمطار بالتساقط في المناطق الساحلية والشمالية، وتنشر خلال ساعات المساء إلى المناطق الوسطى والجنوبية، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتشتد سرعة الرياح". 

وزاد: "تكون أجواء الثلاثاء المُقبل - في حال ثبات تفاصيل النظام الجوي - باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط الأمطار على فترات في أغلب المناطق بمشيئة الله، يتخللها زخات غزيرة رعدية أحياناً، وتتراجع سرعة الرياح في النصف الثاني من اليوم".

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يضع حجر الأساس لمقر الإقامة في سفارة فلسطين بالجزائر

الرئيس عباس يضع حجر الأساس لمقر الإقامة في سفارة فلسطين بالجزائر

&#34;الخارجية&#34;: نتابع قضية غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

"الخارجية": نتابع قضية غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

&#34;الخارجية&#34; تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

"الخارجية" تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

اللواء أبو بكر وطاقم هيئة شؤون الأسـرى يكرمون المحافظ غنام تقديراً لدورها بمساندة الأسرى

اللواء أبو بكر وطاقم هيئة شؤون الأسـرى يكرمون المحافظ غنام تقديراً لدورها بمساندة الأسرى

(حماس) تنظم مسيرات في المحافظة الوسطى نصرة للأقصى والضفة

(حماس) تنظم مسيرات في المحافظة الوسطى نصرة للأقصى والضفة

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن وكفر قدوم

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن وكفر قدوم

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في مادما جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في مادما جنوب نابلس

الهباش يشارك في ملتقى البحرين للحوار &#34;الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني&#34;

الهباش يشارك في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يضع حجر الأساس لمقر الإقامة في سفارة فلسطين بالجزائر

الرئيس عباس يضع حجر الأساس لمقر الإقامة في سفارة فلسطين بالجزائر

&#34;الخارجية&#34; تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

"الخارجية" تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

اللواء أبو بكر وطاقم هيئة شؤون الأسـرى يكرمون المحافظ غنام تقديراً لدورها بمساندة الأسرى

اللواء أبو بكر وطاقم هيئة شؤون الأسـرى يكرمون المحافظ غنام تقديراً لدورها بمساندة الأسرى

الهباش يشارك في ملتقى البحرين للحوار &#34;الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني&#34;

الهباش يشارك في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"

&#34;المعابر&#34; تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

"المعابر" تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

&#34;المرور&#34; بغزة: سبع إصابات في 15 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: سبع إصابات في 15 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

(حماس) تعلّق على العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة

(حماس) تعلّق على العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة

إعلام الاحتلال: العثور على بقايا صاروخ أطلق من غزة بساحة منزل في سديروت

إعلام الاحتلال: العثور على بقايا صاروخ أطلق من غزة بساحة منزل في سديروت

منوعات

شاهد.. إمارات رزق تكشف عن عمرها الحقيقي وتصريحات ستصدمك

شاهد.. إمارات رزق تكشف عن عمرها الحقيقي وتصريحات ستصدمك

بالصور.. نسليهان أتاغول وزوجها قادير دوغلو ينامان في القبور ويحدثان بلبلة

بالصور.. نسليهان أتاغول وزوجها قادير دوغلو ينامان في القبور ويحدثان بلبلة

شاهد.. عارضة أزياء تعلن اعتناقها للإسلام

شاهد.. عارضة أزياء تعلن اعتناقها للإسلام

شاهد.. رد فعل أصالة نصري بعد اقتحام طفلة للمسرح وتصريح صادم لها

شاهد.. رد فعل أصالة نصري بعد اقتحام طفلة للمسرح وتصريح صادم لها

بالصورة.. رد كيم كارداشيان على رداء اللهب الذي نال إنتقادات حادة

بالصورة.. رد كيم كارداشيان على رداء اللهب الذي نال إنتقادات حادة

بعد سيل الانتقادات لها.. هيفا وهبي بأقوى رد: &#34;بيزيدوا عالقرف قرف وعالكذب كذب&#34;

بعد سيل الانتقادات لها.. هيفا وهبي بأقوى رد: "بيزيدوا عالقرف قرف وعالكذب كذب"

وزارة الإعلام الكويتية تنعي المخرج صالح الرجيب

وزارة الإعلام الكويتية تنعي المخرج صالح الرجيب

نبيلة عبيد تنسحب من فيلم &#34;ساعة إجابة&#34;

نبيلة عبيد تنسحب من فيلم "ساعة إجابة"

عمرو دياب وDJ Rodge يحلّقان بجمهور الرياض &#34;فوق الخيال&#34;

عمرو دياب وDJ Rodge يحلّقان بجمهور الرياض "فوق الخيال"

هل سيكون هناك ديو يجمع ميريام فارس ونيكي ميناج لأغنية لبطولة كأس العالم؟

هل سيكون هناك ديو يجمع ميريام فارس ونيكي ميناج لأغنية لبطولة كأس العالم؟

عربي

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة &#34;إعلان الجزائر&#34;

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة "إعلان الجزائر"