الرئيس عباس يضع حجر الأساس لمقر الإقامة في سفارة فلسطين بالجزائر

رام الله - دنيا الوطنوضع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، حجر الأساس لبناء (مقر الإقامة) لسفارة دولة فلسطين في الجزائر، بعد الحصول على قطعة أرض من الدولة الجزائرية.وقال فايز أبو عيطة، السفير الفلسطيني في الجزائر، عبر (فيسبوك): "بدأنا العمل منذ شهور لإنجاز الحصول على قطعة أرض من الدولة الجزائرية لصالح بناء مقر الإقامة لسفارة فلسطين للتخلص من عبء الإيجارات المرتفعة المرهقة للخزينة العامة".وأضاف أبو عيطة، أن وزير المجاهدين الجزائري، العيد ربيقة، وممثل وزارة الخارجية، صالح عطية، رافقا الرئيس عباس، في وضع حفل وضع حجر الأساس.