"الخارجية": نتابع قضية غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، إنها تتابع قضية غرق قارب قبالة السواحل اليونانية.وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك إن "الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابعان باهتمام الأنباء الواردة عن غرق قارب قبالة السواحل اليونانية في 31 تشرين الأول الماضي، وتجريان الاتصالات اللازمة مع السلطات اليونانية المختصة للحصول على المزيد من المعلومات بشأن وجود مواطنين فلسطينيين على متن هذا القارب الذي كان يقل 12 شخصا".وأكد الديك أن جهود الوزارة متواصلة للحصول على معلومات دقيقة بهذا الشأن، وستعلن لاحقا عن أية تفاصيل جديدة.