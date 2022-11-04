شؤون فلسطينية

اللواء أبو بكر وطاقم هيئة شؤون الأسـرى يكرمون المحافظ غنام تقديراً لدورها بمساندة الأسرى

اللواء أبو بكر وطاقم هيئة شؤون الأسـرى يكرمون المحافظ غنام تقديراً لدورها بمساندة الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
 كرم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ووكيل الهيئة عبد القادر الخطيب وعدد من المدراء العامون في الهيئة محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، وذلك تقديراً لدورها المتميز وعملها الدؤوب واهتمامها بملف الأسـرى والمحررين .

وعبرت د.غنام عن تقديرها لهذا التكريم، مشيرة إلى أن قضية الأسرى وتفقد أهاليهم وزيارة بيوتهم هي على سلم الأولويات كونها قضية تلامس كل بيت فلسطيني.
مشيرة الى التكامل بين هيئة الأسـرى والمحافظة وكافة مؤسسات الأسـرى من أجل خدمة أسـرانا وعائلاتهم وتقديم كل ما هو ممكن من أجلهم.

وأشارت، غنام إلى أن كل ما يقدم لأسـرانا خلف قضبان سجون الاحتـلال وعائلاتهم لا يساوي نقطة في بحر تضحياتهم ونضالهم المتواصل من اجل أن يحيا شعبنا بحرية وكرامة، مؤكدة على أنها ستبقى على العهد للأســ رى حتى خروج أخر أسير وأسيرة
من سجون الاحتـلال .

بدوره عبر اللواء أبو بكر عن فخره بالمحافظ غنام ودورها المتميز على الصعد كافة وخاصة فيما يتعلق بالأسـرى، مشيراً الى ضرورة أن يكون ملف الأسـرى حياً لدى كافة أطياف أبناء شعبنا ومؤسساته الرسمية.

وأشار إلى ضرورة تطوير آليات التضامن مع الأسـرى خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها حكومة الاحتـلال على أسـرانا وأسيراتنا لكسر إرادتهم والنيل من صمودهم.


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