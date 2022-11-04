(حماس) تنظم مسيرات في المحافظة الوسطى نصرة للأقصى والضفة



وختم كلمته: بأن" حركة حماس وكتائب القسام ستبقى مساندة للمقاومة في الضفة الغربية والقدس".









رام الله - دنيا الوطننظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، مسيرات في المحافظة الوسطى نصرة للأقصى والضفة الغربية.بدوره، قال القيادي في الحركة، إياد فنونة، إننا "سنبقى نقاوم المحتل حتى دحره وتحرير فلسطين، لافتًا إلى أن "المسجد الأقصى في خطر شديد ويتعرض لظلم صهيوني كبير".وتابع فنونة خلال كلمة له في المسيرة، أن"المستوطنات في الضفة والقدس لن تبقى آمنة بعد اليوم".ووجّه القيادي في حركة حماس رسالة إلى المتطرف (ايتمار بن غفير) أنّك: "لن تستطيع أن تحمي رأسك أو رؤوس المستوطنين". مضيفًا "والتحية للمقاومين الذين ينفذون عملياتهم في قلب القدس".