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شؤون فلسطينية

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن وكفر قدوم

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن وكفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن، شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وقد جرى تقديم العلاج لهم ميدانيا.

كما وأصيب مواطنون، ومتضامن أجنبي، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان ومتضامن أجنبي بأعيرة معدنية، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيًا.

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