مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في مادما جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنهاجمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، منازل المواطنين على أطراف قرية مادما، جنوب نابلس.وأفاد ت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا المنازل الواقعة جنوب شرق القرية، وحاولوا تحطيم النوافذ والأبواب.وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين المستوطنين وجنود الاحتلال من جهة والشبان الذين حاولوا التصدي لهم من جهة أخرى، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالاختناق، واحتراق أشجار زيتون بالمنطقة.