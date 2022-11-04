لتفادي عزلة دولية.. نتنياهو يسعى لإقناع لبيد وغانتس بالانضمام الى حكومة برئاسته

رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الجمعة، القول عن مصادر سياسية في القدس، بأن "رئيس الليكود بنيامين نتنياهو يسعى إلى إقناع خصميه يائير لابيد وبيني غانتس بالانضمام إلى حكومة برئاسته لتجنب عزلة دولية".وتابعت أن "نتنياهو لا يرغب في المخاطرة بمنح مَن وصفتهم بممثلي اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غفير، حقائب سيادية".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن تقارير صحفية ذكرت أن الإدارة الأميركية ودولاً أوروبية أبلغته بأنها لن تتعامل مع بن غفير كوزير، كما أن دولاً عربية حذرت رئيس الليكود من تنصيب بن غفير كوزير.وأضافت المصادر السياسية ذاتها، أن "نتنياهو لا يستبعد إمكانية التوجه الى رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ليكون عنصر موازنة أمام المتطرفِين اليمينيين".ووفقًا لـ(مكان)، فقد أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بالإنابة نفتالي بينت الليلة الماضية، يائير لبيد بأنه يعتزم الاستقالة من منصبه خلال الايام القلائل المقبل.