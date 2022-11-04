شؤون فلسطينية

60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
أدّى نحو 60 ألف مصلِ، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

وأوضحت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وفرضت تضييقات على الأهالي الوافدين إلى المسجد.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.

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