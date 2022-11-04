شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: ندعو جميع الفصائل لبناء استراتيجية وطنية تحمي مقاومة الشعب الفلسطيني

قيادي بالجهاد: ندعو جميع الفصائل لبناء استراتيجية وطنية تحمي مقاومة الشعب الفلسطيني
محمد الهندي
رام الله - دنيا الوطن
قال، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، ورئيس دائرتها السياسية د.محمد الهندي، إن "الشعب الفلسطيني نهض يقاوم الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من قرن، ولم تزل الأجيال أكثر إصراراً على المواجهة والتضحية".

وأضاف الهندي في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: أننا "ننظر بإكبار وفخر إلى الملحمة البطولية التي تجري في قدسنا وضفتنا ، وكلنا ثقة بأن هذه الروح الوثابة وهذا الإيمان الذي يسري في قلوب أبطال الضفة سيثمر نصراً عزيزاً مؤزراً بإذن الله".

وأكد الهندي "تمسك الحركة بخيار المقاومة، داعياً جميع الفصائل، وفي مقدمتها حركة فتح إلى الاجتماع على قلب رجل واحد لبناء استراتيجية وطنية تعزز صمود الشعب وتحمي مقاومته".

وتابع بالقول: ليس هناك أي قيمة لأي مكاسب موهومة ونحن نرى الفاشية تتسيد المشهد السياسي الصهيوني في هذا الكيان العنصري المتطرف لتعصف بما تبقى من أرض وقدس. ونرى نفاق العالم المنحاز لهذا المحتل الغاصب".

أخبار ذات صلة

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في مادما جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في مادما جنوب نابلس

الهباش يشارك في ملتقى البحرين للحوار &#34;الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني&#34;

الهباش يشارك في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"

60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

&#34;المعابر&#34; تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

"المعابر" تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

&#34;المرور&#34; بغزة: سبع إصابات في 15 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: سبع إصابات في 15 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

سترات واقية وعربات مصفحة.. الاحتلال يتّخذ قرارًا لمواجهة العمليات بالضفة

سترات واقية وعربات مصفحة.. الاحتلال يتّخذ قرارًا لمواجهة العمليات بالضفة

(حماس) تعلّق على العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة

(حماس) تعلّق على العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة

إعلام الاحتلال: العثور على بقايا صاروخ أطلق من غزة بساحة منزل في سديروت

إعلام الاحتلال: العثور على بقايا صاروخ أطلق من غزة بساحة منزل في سديروت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش يشارك في ملتقى البحرين للحوار &#34;الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني&#34;

الهباش يشارك في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"

&#34;المعابر&#34; تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

"المعابر" تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

&#34;المرور&#34; بغزة: سبع إصابات في 15 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: سبع إصابات في 15 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

(حماس) تعلّق على العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة

(حماس) تعلّق على العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد المُقبل

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد المُقبل

طالع: أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

طالع: أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وارتفاع على درجات الحرارة

جيش الاحتلال يزعم: قصفنا موقعاً لحماس وهي تتحمل مسؤولية كل ما يجري بغزة

جيش الاحتلال يزعم: قصفنا موقعاً لحماس وهي تتحمل مسؤولية كل ما يجري بغزة

منوعات

شاهد.. عارضة أزياء تعلن اعتناقها للإسلام

شاهد.. عارضة أزياء تعلن اعتناقها للإسلام

شاهد.. رد فعل أصالة نصري بعد اقتحام طفلة للمسرح وتصريح صادم لها

شاهد.. رد فعل أصالة نصري بعد اقتحام طفلة للمسرح وتصريح صادم لها

بالصورة.. رد كيم كارداشيان على رداء اللهب الذي نال إنتقادات حادة

بالصورة.. رد كيم كارداشيان على رداء اللهب الذي نال إنتقادات حادة

بعد سيل الانتقادات لها.. هيفا وهبي بأقوى رد: &#34;بيزيدوا عالقرف قرف وعالكذب كذب&#34;

بعد سيل الانتقادات لها.. هيفا وهبي بأقوى رد: "بيزيدوا عالقرف قرف وعالكذب كذب"

نبيلة عبيد تنسحب من فيلم &#34;ساعة إجابة&#34;

نبيلة عبيد تنسحب من فيلم "ساعة إجابة"

عمرو دياب وDJ Rodge يحلّقان بجمهور الرياض &#34;فوق الخيال&#34;

عمرو دياب وDJ Rodge يحلّقان بجمهور الرياض "فوق الخيال"

هل سيكون هناك ديو يجمع ميريام فارس ونيكي ميناج لأغنية لبطولة كأس العالم؟

هل سيكون هناك ديو يجمع ميريام فارس ونيكي ميناج لأغنية لبطولة كأس العالم؟

بالفيديو: نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا (مارين الحيمر) تُعلن إسلامها

بالفيديو: نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا (مارين الحيمر) تُعلن إسلامها

حسن شاكوش يكشف عن شخصيات فاسدة في نقابة الموسيقيين

حسن شاكوش يكشف عن شخصيات فاسدة في نقابة الموسيقيين

شاهد: أيمن قمر يهاجم شخص بسبب أغنية بهاء سلطان

شاهد: أيمن قمر يهاجم شخص بسبب أغنية بهاء سلطان

عربي

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة &#34;إعلان الجزائر&#34;

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة "إعلان الجزائر"