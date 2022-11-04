دولي

شاهد: زلزال يضرب مدينة إزمير التركية ويخلّف أضرارًا مادية وإصابات

شاهد: زلزال يضرب مدينة إزمير التركية ويخلّف أضرارًا مادية وإصابات
من مكان الزلزال في مدينة إزمير التركية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، إن "زلزالاً بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة إزمير غرب تركيا".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "الزلزال حدث في الساعة 3:29 فجر اليوم، وقد بلغ عمقه 14.47 كيلومترا تحت الأرض في منطقة بوجا بولاية إزمير". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)

بدوره، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عبر حسابه الرسمي على (تويتر) ما يلي: "حتى الآن لم تقع أية خسائر في الأرواح، ولكن أُصيب اثنان من مواطنينا بجروح، في حين تعرضت مئذنة المسجد في منطقة بوجا لأضرار جسيمة، حيث سقط الجزء العلوي منه".

وانتشرت عدة مقاطع مصورة وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، توثق اللحظات الأولى لوقوع الزلزال، وتضرر أحد مساجد المنطقة.

وبحسب مقاطع الفيديو، فقد امتلأت شوارع المدينة عقب الزلزال، إذ هرع الناس إلى الشوارع خوفا من الهزات التي تعقب الزلزال.


 



 


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