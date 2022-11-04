تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأميركي ولبيد

رام الله - دنيا الوطنهاتف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الخميس، رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، يائير لبيد، شاكرًا الأخير على التعاون بينهما خلال فترة حكمه.وووفقًا لما نقله موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن بلينكن أعرب عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، ومشددًا على قوة العلاقات (الأميركية – الإسرائيلية).وقال بلينكن إنه "على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني السعي إلى وقف التصعيد في الضفة الغربية بأسرع ما يمكن".وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإنه يتوقع أن يتحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع نتنياهو خلال نهاية الأسبوع الحالي، فيما امتنع بلينكن عن اتصال مع نتنياهو حتى الآن.