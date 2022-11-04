شؤون فلسطينية

سترات واقية وعربات مصفحة.. الاحتلال يتّخذ قرارًا لمواجهة العمليات بالضفة

سترات واقية وعربات مصفحة.. الاحتلال يتّخذ قرارًا لمواجهة العمليات بالضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الجمعة، بأن جيش الاحتلال أجرى تقييمًا للوضع الأمني على خلفية استمرار العمليات بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه في "ضوء الاستعداد لتفاقم الوضع الأمني في الضفة، وفي ختام تقييم للوضع جرى الأسبوع الماضي على خلفية استمرار العمليات في الضفة الغربية".

وتابعت: "أمرت قيادة القوات البرية والقيادة الوسطى بشراء 2500 سترة واقية جديدة لجنود الجيش الإسرائيلي، خاصة لمنطقة الضفة الغربية، بمبلغ حوالي 8 ملايين شيكل".

ولفتت الصحيفة إلى أن : "هذا يضاف إلى ملايين أخرى من الشواكل تخصص حاليا لشراء حوالي 50 عربة مصفحة ضد الرصاص والحجارة".

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