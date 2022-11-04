سترات واقية وعربات مصفحة.. الاحتلال يتّخذ قرارًا لمواجهة العمليات بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الجمعة، بأن جيش الاحتلال أجرى تقييمًا للوضع الأمني على خلفية استمرار العمليات بالضفة الغربية.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه في "ضوء الاستعداد لتفاقم الوضع الأمني في الضفة، وفي ختام تقييم للوضع جرى الأسبوع الماضي على خلفية استمرار العمليات في الضفة الغربية".وتابعت: "أمرت قيادة القوات البرية والقيادة الوسطى بشراء 2500 سترة واقية جديدة لجنود الجيش الإسرائيلي، خاصة لمنطقة الضفة الغربية، بمبلغ حوالي 8 ملايين شيكل".ولفتت الصحيفة إلى أن : "هذا يضاف إلى ملايين أخرى من الشواكل تخصص حاليا لشراء حوالي 50 عربة مصفحة ضد الرصاص والحجارة".