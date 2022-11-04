(حماس) تعلّق على العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، اليوم الجمعة، على القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.وقال قاسم في تصريح صحفي، إن "القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة فجر اليوم هو عدوان سافر، ويمثل امتداداً لحربه المفتوحة على شعبنا في كل أماكن تواجده".وتابع الناطق باسم الحركة : "هذا الارهاب الصهيوني لن يوقف ثورة شعبنا المتصاعدة على امتداد فلسطين".وشدّد على أنه: "برغم العدوان سنواصل قتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت، فجر الجمعة، موقعاً يتبع للمقاومة الفلسطينية، في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، بعدة صواريخ.وأفاد شهود عيان، أن طائرات الاحتلال أغارت بعشرة صواريخ على الأقل، مستهدفة الموقع، دون سابق إنذار، فيما انقطع التيار الكهربائي في المحافظة بفعل القصف الإسرائيلي.وقالت مصادر محلية: إن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت نيران مضادتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال في شمال قطاع غزة.من جهته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان، أن قواته أغارت على موقع تابع لحركة (حماس)، يستخدم لتطوير وتصنيع القذائف الصاروخية.