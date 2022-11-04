شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: العثور على بقايا صاروخ أطلق من غزة بساحة منزل في سديروت

إعلام الاحتلال: العثور على بقايا صاروخ أطلق من غزة بساحة منزل في سديروت
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، إن "جزءًا من صاروخ أطلق أمس من قطاع غزة، عثر عليه قبل قليل في ساحة منزل في سديروت".

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأنه تم "العثور على عيارين ناريين أصابا منزل بمستوطنة سديروت تم إطلاقهما الليلة من جهة غزة، على ما يبدو في محاولة لإصابة طائرات سلاح الجو التي نفذت ضربات جوية في غزة ردا على إطلاق الصواريخ، لم تقع اصابات".

من جهته، زعم مراسل راديو (كول براما) الإسرائيلي، أن "أعيرة نارية أطلقت من غزة نحو طائرات سلاح الجو خلال القصف الليلة، اخترقت سطح منزل في سديروت وألحقت به أضرارًا".

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، موقعاً يتبع للمقاومة الفلسطينية، في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، بعدة صواريخ.

وأفاد شهود عيان، أن طائرات الاحتلال أغارت بعشرة صواريخ على الأقل، مستهدفة الموقع، دون سابق إنذار، فيما انقطع التيار الكهربائي في المحافظة بفعل القصف الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية: إن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت نيران مضادتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال في شمال قطاع غزة.

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