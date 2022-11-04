جيش الاحتلال يزعم: قصفنا موقعاً لحماس وهي تتحمل مسؤولية كل ما يجري بغزة







رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن طائرات سلاح الجو قصفت موقعاً يتبع للمقاومة وسط قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، زاعماً أنه يستخدم كمجمع لتطوير وإنتاج الصواريخ لحركة (حماس).وادعى المتحدث في بيان له، أن الاستهداف جاء "ردا على عمليات إطلاق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق، وسيؤدي إلى إلحاق الضرر بمحاولات حماس لتقوية وتسليح نفسها بالصواريخ".ولفت إلى أن "حماس هي المسؤولة عما يحدث في قطاع غزة وهي التي ستدفع ثمن الانتهاكات ضد إسرائيل"، وفق قوله.وكانت طائرات الاحتلال قصفت، فجر الجمعة، موقعاً يتبع للمقاومة الفلسطينية، في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، بعدة صواريخ.وأفاد شهود عيان، أن طائرات الاحتلال أغارت بعشرة صواريخ على الأقل، مستهدفة الموقع، دون سابق إنذار، فيما انقطع التيار الكهربائي في المحافظة بفعل القصف الإسرائيلي.