الاحتلال يستهدف موقعاً للمقاومة وسط قطاع غزة بعدة صواريخ

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، موقعاً يتبع للمقاومة الفلسطينية، في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، بعدة صواريخ.





وأفاد شهود عيان، أن طائرات الاحتلال أغارت بعشرة صواريخ على الأقل، مستهدفة الموقع، دون سابق إنذار، فيما انقطع التيار الكهربائي في المحافظة بفعل القصف الإسرائيلي.





وقالت مصادر محلية: إن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت نيران مضادتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال في شمال قطاع غزة.





من جهته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان، أن قواته أغارت على موقع تابع لحركة (حماس)، يستخدم لتطوير وتصنيع القذائف الصاروخية.



















رام الله - دنيا الوطن