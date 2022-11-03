إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بسماع صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.(كيسوفيم والعين الثالثة وفي نيريم)ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، فإن "صافرات الإنذار دوّت في مستوطنات غلاف قطاع غزة، وسماع دوي انفجارات وقعت خلالها".وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه تم "رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو الغلاف تم تفعيل القبة الحديدية ويبدو أنه تم اعتراضه مزيد من التفاصيل لاحقا".في حين أفاد موقع (حدشوت بتاخون سديه) بأن "قذيفتان صاروخيتان أطلقتا قبل قليل من شمال قطاع غزة باتجاه الغلاف، لكنهما سقطتا داخل حدود غزة".وقال الصحفي الإسرائيلي، متان تسوري، إن "إطلاق الصواريخ تم قرابة الساعة 9:00 مساءً، على غرار ما تقوم به حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بالطبع الأمر مرتبط بما حجث في الضفة اليوم".وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فقد تم "إطلاق صاروخ واحد على الأقل من جنوب قطاع غزة باتجاه مستوطنات اشكول، تم تفعيل القبة الحديدية وتم اعتراض الصاروخ على ما يبدو".