بعد فشلهم في عملية "شعفاط".. كوخافي يأمر بطرد ضابطة وعدد من الجنود

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء اليوم، بأن رئيس أركان الاحتلال أفيف كوخافي، اتخذ قرارًا بطرد ضابطة وعدد من جنود قوات حرس الحدود بعد فشلهم في منع العملية التي نفذها الشهيد عدي التميمي.وقالت الصحيفة، إن هناك "قرارًا بوقف عمل كتيبة إيرز في الشرطة العسكرية الإسرائيلية عن العمل عند حاجز شعفاط بالقدس، وطرد ضابطة وعدد من الجنود من قوات حرس الحدود بعد فشلهم في منع العملية التي نفذها عدي التميمي وقتلت خلالها مجندة وإصابة آخرين".بدوره، أكد الصحفي الإسرائيلي (يوسي يهوشع)، أنه "في أعقاب عملية حاجز شعفاط التي نفذها عدي التميمي، أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بمنع تواجد الجنود والمجندات في الحاجز وإخراجهم منه".