معسكر نتنياهو يكتسح.. طالع النتائج النهائية لانتخابات (كنيست) الـ25











رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، مساء اليوم، فوز كتلة نتنياهو (64) مقعدًا، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات لانتخابات (كنيست) الخامسة والعشرين .وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "كتلة نتنياهو فازت بـ (64) مقعدًا وظلت ميرتس أقل من نسبة الحسم، في حين حصل (الليكود) على 32، و (يش عتيد) 24 صوتًا، بينما (الصهيوينة الدينية) 14، و(غانتس) 12، وحزب (شاس)11، و(يهودات هتورات) على سبعة أصوات ، و (ليبرمان) ستة أصوات، و(راعام) خمسة أصوات، وحزب (الطيبي- عودة) خمسة أصوات، وحزب (العمل) أربعة أصوات".