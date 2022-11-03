دولي

معسكر نتنياهو يكتسح.. طالع النتائج النهائية لانتخابات (كنيست) الـ25

معسكر نتنياهو يكتسح.. طالع النتائج النهائية لانتخابات (كنيست) الـ25
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، مساء اليوم، فوز كتلة نتنياهو (64) مقعدًا، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات لانتخابات (كنيست) الخامسة والعشرين .

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "كتلة نتنياهو فازت بـ (64) مقعدًا وظلت ميرتس أقل من نسبة الحسم، في حين حصل (الليكود) على 32، و (يش عتيد) 24 صوتًا، بينما (الصهيوينة الدينية) 14، و(غانتس) 12، وحزب (شاس)11، و(يهودات هتورات) على سبعة أصوات ، و (ليبرمان) ستة أصوات،  و(راعام)  خمسة أصوات، وحزب (الطيبي- عودة) خمسة أصوات، وحزب (العمل) أربعة أصوات".




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