شؤون فلسطينية

إصابة مستوطنة بجروح خطيرة برأسها في (كريات أربع) بالخليل

إصابة مستوطنة بجروح خطيرة برأسها في (كريات أربع) بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بإصابة مستوطنة بجروح خطيرة في رأسها في مستوطنة (كريات أربع) بالخليل. 

ووفقًا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن "مستوطِنة أُيبت بجروح خطيرة في رأسها في مستوطنة كريات أربع ويتم فحص ما إذا كانت قد أصيبت برصاصة طائشة من الفلسطينيين".

وبحسب مركز هداسا الطبي، فإن "حالة المستوطِنة التي أصيبت بعيار ناري في الرأس بمستوطنة كريات أربع "خطيرة جدا".

وأوضحت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن التحقيق الأولي حول إصابة المستوطِنة في(كريات أربع)، يُظهر أنه إطلاق نار طائش من عائلة بالخليل.

وقال مجلس كريات أربع، إن "عائلة المستوطِنة "تمار نيرا" التي أصيب بجروح خطيرة جدا في كريات أربع تطالب الجمهور بالصلاة والدعاء لها بسبب صعوبة حالتها".

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