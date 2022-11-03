"المنظمات الأهلية" تصدر ورقة حول التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل
أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورقة حول " التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل المحلي".
وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على دور التعليم والتدريب المهني في تلبية احتياجات السوق المحلي لقطاع غزة، ورصد حالة وتطور التعليم المهني في قطاع غزة خلال العقدين الماضيين، ومناقشة فرص تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والإمكانات المتاحة في قطاع غزة.
كما تشرح الورقة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي مر بها قطاع غزة خلال العقدين الماضيين، مع التركيز بشكل خاص على البطالة وقدرات السوق المحلية المتأثرة بالحصار واعتداءات الاحتلال المدمرة والمستمرة على قطاع غزة.
وترى الورقة أن قطاع التعليم والتدريب المهني يلعب دوراً مهماً للغاية في تزويد سوق العمل بالموارد البشرية المؤهلة والتي تمكن أصحابها من إحداث تغيير إيجابي لتغطية احتياجات سوق العمل المحلي وأخيراً المساهمة في التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
أعد الورقة "د. رائد حلس" كجزء من مشروع "تعزيز قدرات المجتمع المدني للاستجابة للاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني المتسارع في قطاع غزة " بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت - فلسطين.
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