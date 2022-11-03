عاجل

  • (قناة كان): لجنة الانتخابات تنتهي من عملية فرز أصوات الناخبين في المظاريف وتوقعات بنشر النتائج النهائية بعد ساعة


شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية" تصدر ورقة حول التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل

"المنظمات الأهلية" تصدر ورقة حول التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورقة حول " التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل المحلي".

وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على دور التعليم والتدريب المهني في تلبية احتياجات السوق المحلي لقطاع غزة، ورصد حالة وتطور التعليم المهني في قطاع غزة خلال العقدين الماضيين، ومناقشة فرص تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والإمكانات المتاحة في قطاع غزة.

كما تشرح الورقة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي مر بها قطاع غزة خلال العقدين الماضيين، مع التركيز بشكل خاص على البطالة وقدرات السوق المحلية المتأثرة بالحصار واعتداءات الاحتلال المدمرة والمستمرة على قطاع غزة.

وترى الورقة أن قطاع التعليم والتدريب المهني يلعب دوراً مهماً للغاية في تزويد سوق العمل بالموارد البشرية المؤهلة والتي تمكن أصحابها من إحداث تغيير إيجابي لتغطية احتياجات سوق العمل المحلي وأخيراً المساهمة في التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

أعد الورقة "د. رائد حلس" كجزء من مشروع "تعزيز قدرات المجتمع المدني للاستجابة للاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني المتسارع في قطاع غزة " بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت - فلسطين.

لقراءة الورقة كاملة: للتحميل اضغط هنا

أخبار ذات صلة

طالع سعر الصرف.. ارتفاع جديد وكبير للدولار مقابل الشيكل

طالع سعر الصرف.. ارتفاع جديد وكبير للدولار مقابل الشيكل

خلال تواجده في نابلس.. اشتية: يجب إنهاء الاحتلال ولن نقبل بالعقوبات الجماعية بحق شعبنا

خلال تواجده في نابلس.. اشتية: يجب إنهاء الاحتلال ولن نقبل بالعقوبات الجماعية بحق شعبنا

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تنظم ورشة عمل حول ربط مفاهيم الصمود بمتطلبات العمل الإنساني والتنمية

"المنظمات الأهلية" تنظم ورشة عمل حول ربط مفاهيم الصمود بمتطلبات العمل الإنساني والتنمية

(حماس): ننعى شهداء جنين ونؤكد أن سياسة الاغتيال لن تحقق للعدو أمنًا

(حماس): ننعى شهداء جنين ونؤكد أن سياسة الاغتيال لن تحقق للعدو أمنًا

سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي يزورون غرفة تجارة نابلس

سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي يزورون غرفة تجارة نابلس

مجدلاني ينعى المناضلة الوطنية فاطمة البرناوي

مجدلاني ينعى المناضلة الوطنية فاطمة البرناوي

الرئاسة الفلسطينية: استشهاد أربعة مواطنين هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية: استشهاد أربعة مواطنين هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني

&#34;كتيبة جنين&#34; تتوعد بالرد على استشهاد فاروق سلامة وتعلن الاستنفار

"كتيبة جنين" تتوعد بالرد على استشهاد فاروق سلامة وتعلن الاستنفار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تصدر ورقة حول التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل

"المنظمات الأهلية" تصدر ورقة حول التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تنظم ورشة عمل حول ربط مفاهيم الصمود بمتطلبات العمل الإنساني والتنمية

"المنظمات الأهلية" تنظم ورشة عمل حول ربط مفاهيم الصمود بمتطلبات العمل الإنساني والتنمية

حمادة: شعبنا ماض في خيار المقاومة لمواجهة عنجهية الاحتلال

حمادة: شعبنا ماض في خيار المقاومة لمواجهة عنجهية الاحتلال

تقرير: 3665 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال أكتوبر الماضي

تقرير: 3665 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال أكتوبر الماضي

&#34;الضمير&#34; تشارك في تسليم وثيقة ووقفة أمام المحكمة الجنائية الدولية تضامنًا مع الأسرى

"الضمير" تشارك في تسليم وثيقة ووقفة أمام المحكمة الجنائية الدولية تضامنًا مع الأسرى

الخارجية: قطر تبدأ بتطبيق الإجراءات المرتبطة بتنظيم كأس العالم

الخارجية: قطر تبدأ بتطبيق الإجراءات المرتبطة بتنظيم كأس العالم

قرعاوي: ذكرى &#34;وعد بلفور&#34; الأليمة تجدد عزم شعبنا على المقاومة

قرعاوي: ذكرى "وعد بلفور" الأليمة تجدد عزم شعبنا على المقاومة

أبو عرة: الاحتلال يتجرع غصة فشله في إيقاف مد المقاومة

أبو عرة: الاحتلال يتجرع غصة فشله في إيقاف مد المقاومة

منوعات

حسن شاكوش يكشف عن شخصيات فاسدة في نقابة الموسيقيين

حسن شاكوش يكشف عن شخصيات فاسدة في نقابة الموسيقيين

شاهد: أيمن قمر يهاجم شخص بسبب أغنية بهاء سلطان

شاهد: أيمن قمر يهاجم شخص بسبب أغنية بهاء سلطان

شاهد: صلاح عبدالله يناشد جمهوره بعد إصابته بوعكة صحية قوية

شاهد: صلاح عبدالله يناشد جمهوره بعد إصابته بوعكة صحية قوية

شاهد: بلوغر مغربية تكشف عن علاقتها العاطفية مع تامر حسني استمرت لـ11 عام

شاهد: بلوغر مغربية تكشف عن علاقتها العاطفية مع تامر حسني استمرت لـ11 عام

شاهد: كارمن سليمان تكشف عن تفاصيل غريبة من حياتها الشخصية للمرة الأولى

شاهد: كارمن سليمان تكشف عن تفاصيل غريبة من حياتها الشخصية للمرة الأولى

شاهد: منة فضالي تحسم الجدل حول اعتزالها عالم الفن

شاهد: منة فضالي تحسم الجدل حول اعتزالها عالم الفن

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بقوة بسبب هذا الخاتم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بقوة بسبب هذا الخاتم

بدء عرض أهم المسلسلات التركية وأكثرها تشويقًا بالعربي

بدء عرض أهم المسلسلات التركية وأكثرها تشويقًا بالعربي

شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها من داخل المستشفى وتفجر مفاجأة

شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها من داخل المستشفى وتفجر مفاجأة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

عربي

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة &#34;إعلان الجزائر&#34;

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة "إعلان الجزائر"