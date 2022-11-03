عاجل

  • (قناة كان): لجنة الانتخابات تنتهي من عملية فرز أصوات الناخبين في المظاريف وتوقعات بنشر النتائج النهائية بعد ساعة


شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية" تنظم ورشة عمل حول ربط مفاهيم الصمود بمتطلبات العمل الإنساني والتنمية

"المنظمات الأهلية" تنظم ورشة عمل حول ربط مفاهيم الصمود بمتطلبات العمل الإنساني والتنمية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
نظمت شبكة المنظمات الأهلية ورشة عمل لعرض نتائج وتوصيات دراسة بعنوان "ربط مفاهيم الصمود بمتطلبات العمل الإنساني والتنمية في مناطق قطاع غزة ومنطقة ج بالضفة الغربية وشرق القدس مع التركيز على النساء والشباب"، والتي قام بإعدادها مجموعة من الاستشاريين والخبراء وهم زكريا السلوت ووليد النباهين ود.أسامة البلعاوي في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث استهدفت الدراسة مناطق قطاع غزة والقدس ومنطقة ج بالضفة الغربية، وذلك ضمن مشروع "تعزيز تأثير وأدوار القيادة للشباب الفلسطيني والشابات لأجل مجتمعات صامدة، خضراء، عادلة" والذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع أكشن أيد- فلسطين.

وافتتح الورشة مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا مؤكداً أن الدراسة وهي الاولى من نوعها تهدف إلى تحديد آليات عمل الجهات المحلية الفاعلة في مجال بناء الصمود، وتشتمل الدراسة على التحديات التي تواجه الجهات المحلية وأهم احتياجاتها لبناء القدرات وتمكينها من دمج وإدراج بناء القدرة على الصمود ضمن برامجها.

وأكد الشوا على أن الدراسة قدمت منظوراً تحليلياً لتطوير آليات تحليل وتقييم المخاطر في سبع مجتمعات مختارة من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وتغطي أربع قطاعات رئيسية: التعليم والحماية والمأوى والأمن الغذائي.

وأشار الشوا أن الدراسة استعرضت كيفية تضمين المنظمات الأهلية للمخاطر وتحليلها في نطاق علمها، كشرط لبناء القدرة على الصمود. ويشمل ذلك مدى قيام المنظمات الأهلية بتحليل وتسجيل المخاطر على مستوى المجتمعات والمنظمات والقطاعات، موضحاً أن الدراسة قدمت نموذجاً لسجل المخاطر يمكن للمنظمات استخدامه كأساس لتسجيل المخاطر وتحليلها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه مبني وفق السياق الفلسطيني.

من جانبهم، استعرض معدو الدراسة التي بنيت على النهج التشاركي مراحل إعدادها موضحين أن هذه الدراسة تناولت مفاهيم المخاطر وتحليلها من المنظور الأممي والمنظور الفلسطيني، والقدرة على مواجهتها والتعلم منها لبناء الخطط والتدخلات اللازمة، وأهمية دور المنظمات الأهلية في إدارة المخاطر بشكل فاعل، واستعرضت الدراسة أهم المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

كما تطرقت الدراسة إلى مفاهيم ومقاييس الصمود في مختلف أنحاء العالم، وأهم العوامل التي تؤدي إلى بناء الصمود في فلسطين، ووضعت الدراسة استراتيجية مقترحة لبناء القدرة على الصمود في المجتمعات الفلسطينية.

واستعرضت الدراسة مفهوم الربط الثلاثي وأهم القيود المعيقة لتنفيذها في المجتمع الفلسطيني، وأهم المبادئ التوجيهية لتنفيذ الربط الثلاثي على مستوى المنظمات الأهلية والقطاعات المختلفة، وعلى المستوى الحكومي والدولي.

وأوصت الدراسة إلى ضرورة اعتماد مقياس الصمود كأحد معايير التدخلات التي يجب دعمها وتنفيذها، وأهمية تعزيز ودعم التقييم القطاعي للمخاطر، وممارسات الحد من مخاطر الكوارث ضمن طرق عمل المجموعات والقطاعات.

كما أوصت الدراسة إلى أهمية تشجيع جميع القطاعات ومجموعات العمل على إجراء تحليل محدث للمخاطر والحفاظ عليه، وضرورة وضع خطط الاستجابة والاستعداد ذات الصلة، وتعزيز ودعم برامج بناء القدرات لتحديد المخاطر المحددة داخل المجتمعات والاستجابة لها، وأهمية تخصيص المزيد من البرامج والتدخلات لبناء الصمود، واعتماد التوطين كمطلب إلزامي لجميع التدخلات.

وأوصت الدراسة بضرورة توسيع علاقات التشبيك مع الجهات الفاعلة لتشكيل تحالفات قوية لضمان التدفق السليم للمعلومات، والتنسيق في إطار هيئات قائمة على تعزيز التعاون والانفتاح لتجنب الازدواجية في تقديم الخدمات، وضمان تعزيز بناء القدرة على الصمود للمنظمات الأهلية، وأهمية تعزيز دور الفئات المستفيدة، ووضع استراتيجيات الصمود وآليات التكيُّف الخاصة بهم، وتخصيص المزيد من برامج بناء القدرات وخاصةً بناء القدرة على الصمود.

جدير بالذكر بأن هذه الدراسة تمت من خلال عقد المشاورات مع المنظمات الأهلية والحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة مثل البلديات والمجالس المحلية في المناطق المستهدفة في الدراسة كما تم إعداد استبانة استهدفت اثر من 800 مواطن يقطنون في المناطق المتربطة بالدراسة .

أخبار ذات صلة

طالع سعر الصرف.. ارتفاع جديد وكبير للدولار مقابل الشيكل

طالع سعر الصرف.. ارتفاع جديد وكبير للدولار مقابل الشيكل

خلال تواجده في نابلس.. اشتية: يجب إنهاء الاحتلال ولن نقبل بالعقوبات الجماعية بحق شعبنا

خلال تواجده في نابلس.. اشتية: يجب إنهاء الاحتلال ولن نقبل بالعقوبات الجماعية بحق شعبنا

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تصدر ورقة حول التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل

"المنظمات الأهلية" تصدر ورقة حول التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل

(حماس): ننعى شهداء جنين ونؤكد أن سياسة الاغتيال لن تحقق للعدو أمنًا

(حماس): ننعى شهداء جنين ونؤكد أن سياسة الاغتيال لن تحقق للعدو أمنًا

سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي يزورون غرفة تجارة نابلس

سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي يزورون غرفة تجارة نابلس

مجدلاني ينعى المناضلة الوطنية فاطمة البرناوي

مجدلاني ينعى المناضلة الوطنية فاطمة البرناوي

الرئاسة الفلسطينية: استشهاد أربعة مواطنين هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية: استشهاد أربعة مواطنين هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني

&#34;كتيبة جنين&#34; تتوعد بالرد على استشهاد فاروق سلامة وتعلن الاستنفار

"كتيبة جنين" تتوعد بالرد على استشهاد فاروق سلامة وتعلن الاستنفار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تصدر ورقة حول التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل

"المنظمات الأهلية" تصدر ورقة حول التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تنظم ورشة عمل حول ربط مفاهيم الصمود بمتطلبات العمل الإنساني والتنمية

"المنظمات الأهلية" تنظم ورشة عمل حول ربط مفاهيم الصمود بمتطلبات العمل الإنساني والتنمية

حمادة: شعبنا ماض في خيار المقاومة لمواجهة عنجهية الاحتلال

حمادة: شعبنا ماض في خيار المقاومة لمواجهة عنجهية الاحتلال

تقرير: 3665 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال أكتوبر الماضي

تقرير: 3665 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال أكتوبر الماضي

&#34;الضمير&#34; تشارك في تسليم وثيقة ووقفة أمام المحكمة الجنائية الدولية تضامنًا مع الأسرى

"الضمير" تشارك في تسليم وثيقة ووقفة أمام المحكمة الجنائية الدولية تضامنًا مع الأسرى

الخارجية: قطر تبدأ بتطبيق الإجراءات المرتبطة بتنظيم كأس العالم

الخارجية: قطر تبدأ بتطبيق الإجراءات المرتبطة بتنظيم كأس العالم

قرعاوي: ذكرى &#34;وعد بلفور&#34; الأليمة تجدد عزم شعبنا على المقاومة

قرعاوي: ذكرى "وعد بلفور" الأليمة تجدد عزم شعبنا على المقاومة

أبو عرة: الاحتلال يتجرع غصة فشله في إيقاف مد المقاومة

أبو عرة: الاحتلال يتجرع غصة فشله في إيقاف مد المقاومة

منوعات

حسن شاكوش يكشف عن شخصيات فاسدة في نقابة الموسيقيين

حسن شاكوش يكشف عن شخصيات فاسدة في نقابة الموسيقيين

شاهد: أيمن قمر يهاجم شخص بسبب أغنية بهاء سلطان

شاهد: أيمن قمر يهاجم شخص بسبب أغنية بهاء سلطان

شاهد: صلاح عبدالله يناشد جمهوره بعد إصابته بوعكة صحية قوية

شاهد: صلاح عبدالله يناشد جمهوره بعد إصابته بوعكة صحية قوية

شاهد: بلوغر مغربية تكشف عن علاقتها العاطفية مع تامر حسني استمرت لـ11 عام

شاهد: بلوغر مغربية تكشف عن علاقتها العاطفية مع تامر حسني استمرت لـ11 عام

شاهد: كارمن سليمان تكشف عن تفاصيل غريبة من حياتها الشخصية للمرة الأولى

شاهد: كارمن سليمان تكشف عن تفاصيل غريبة من حياتها الشخصية للمرة الأولى

شاهد: منة فضالي تحسم الجدل حول اعتزالها عالم الفن

شاهد: منة فضالي تحسم الجدل حول اعتزالها عالم الفن

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بقوة بسبب هذا الخاتم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بقوة بسبب هذا الخاتم

بدء عرض أهم المسلسلات التركية وأكثرها تشويقًا بالعربي

بدء عرض أهم المسلسلات التركية وأكثرها تشويقًا بالعربي

شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها من داخل المستشفى وتفجر مفاجأة

شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها من داخل المستشفى وتفجر مفاجأة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

عربي

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة &#34;إعلان الجزائر&#34;

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة "إعلان الجزائر"