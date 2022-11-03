(حماس): ننعى شهداء جنين ونؤكد أن سياسة الاغتيال لن تحقق للعدو أمنًا





وأكملت: "ونؤكد ثقتنا بالمقاومة القادرة على تدفيع العدو ثمن هذه الجريمة البشعة، وجرائمه المتصاعدة بحق أهلنا وأرضنا ومقدساتنا وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك".





رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، شهيديْ جنين مؤكدة أنّ "سياسة الاغتيال لن تحقق للعدو أمنًا ولن تخمد لهيب مقاومتنا".وقالت الحركة في بيان لها إنّ "العدو الجبان واهمٌ إنْ ظنّ أنّ سياسة الاغتيال يمكن أن تحقّق له أمنًا أو تخمد لهيب الغضب المتصاعد في وجه الاحتلال، فإنّ القائد من شعبنا يَخْلفه ألف قائد، ودم الشهادة وقود لمسيرة المقاومة المستمرة، والتضحيات التي يقدمها شعبنا هي جسور العبور نحو النصر والتحرير".وتابعت: "نعزّي ذوي الشهيدين ومحبيهما وإخواننا في سرايا القدس، ونحيي مقاومينا الأبطال الذين تصدوا لعملية الاقتحام الصهيونية الهمجية لمخيم جنين".