مجدلاني ينعى المناضلة الوطنية فاطمة البرناوي

رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني المناضلة الوطنية فاطمة البرناوي، أول أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي انتقلت إلى جــــوار ربها، اليوم الخميس، في جمهورية مصر العربية عن عمر ناهز 83 عاما.وقال مجدلاني إن رحيل المناضلة برناوي خسارة للشعب الفلسطيني، التي ضحت وقدمت زهرة شبابها من أجل فلسطين وقضيتها الوطنية.وتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرتها ولعموم الشعب الفلسطيني وقيادته والحركة الوطنية الأسيرة برحيلها والتي تترجل اليوم بعد حياة مليئة بالنضال والتضحيات.