"كتيبة جنين" تتوعد بالرد على استشهاد فاروق سلامة وتعلن الاستنفار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي - (كتيبة جنين) مساء اليوم الخميس، حالة الاستنفار في صفوف مقاتليها، مؤكدة أنها سترد على اغتيال قوات الاحتلال الشهيد فاروق سلامة في جنين.وقالت في بيان لها مساء اليوم الخميس، إن "الشهيد سلامة هو أبرز مجاهدي سرايا القدس - كتيبة جنين، ومن المقاتلين الأشداء الذين شهدت لهم شوارع المخيم، ومعارك الدفاع والتصدي لقوات الاحتلال الصهيوني، ومن عائلة مجاهدة قدمت العديد من أبنائها شهداء وأسرى وجرحى".وأكدت أن "اغتيال المجاهد الكبير فاروق سلامة هو عملية إجرامية جبانة لن نقف مكتوفي الأيدي حيالها، وأن كتيبة سرايانا المظفرة لن تصمت عن هذه الجريمة طويلاً".كما أكدت أن "ارتقاء قادتنا العظام، لن يفت من عزيمة وإرادة مقاتلينا، وأننا سنمضي في هذا النهج الجهادي المبارك أكثر عزيمة وإصرارآ مهما عظمت التضحيات".وحيت كل السواعد المقاتلة التي تصدت لقوات الاحتلال وواجهته بكل قوة وبسالة، وأظهرت لهذا الاحتلال أنها لن تتركه يستبيح جنين ومخيمها، وستبقى له بالمرصاد.