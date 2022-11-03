شؤون فلسطينية

شاهد: "فلسطين وعد السماء".. معرضٌ فنيٌ بغزة لإحياء ذكرى وعد بلفور

شاهد: "فلسطين وعد السماء".. معرضٌ فنيٌ بغزة لإحياء ذكرى وعد بلفور
جانب من الفعالية
خاص دنيا الوطن - عماد أبو سيف
شارك حشد واسع من المواطنين صباح اليوم الخميس، في معرض "فلسطين وعد السماء" الذي نظمه المركز الثقافي الماليزي ومركز المبادرة الاستراتيجية بالتعاون مع رابطة الفنانين الفلسطينيين، في الذكرى 105 لوعد بلفور.

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة غزة رياض الخضري، أن وعد بلفور هو وعد مشؤوم يرفضه جميع الفلسطينيين لأنه أعطى من لا يملك لمن لا يستحق أرض الشعب الفلسطيني.

وقال الخضري في مقابلة مع "دنيا الوطن" :" نحن نرفض ذلك ونحن نبقى على سطح الأرض لندافع عن حقوقنا ونطالب بالعودة والتعويض بكل ما لحق بالشعب الفلسطيني".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس أمناء جامعة غزة وليد الحصري "سقط وعد بلفور ولن يعترف به الأجيال القادمة ولا لن نعترف به وبين بأن فلسطين سترجع كاملة الى أصحابها".

وتابع الحصري في حديث مع "دنيا الوطن": "أن هذا المعرض إن دل على شيء فأنه يدل على معنويات أهل بلدنا وهنئ شعب غزة بالمعرض الذي جسد الوحدة الوطنية".

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن " إننا بمركز الشباب والثقافة وبالتعاون مع المركز الماليزي ورابطة الفنانين الفلسطينيين ومركز المبادرة الإستراتيجية، ننظم هذه الفعالية بذكرى وعد بالفور، هذا الوعد المشؤوم الذي سمحت به بريطانيا بإقامة وطن لليهود على أرض فلسطين، وهي لا تملك الحق بإعطاء هذه الأرض لليهود".

وأضاف في مقابلة مع "دنيا الوطن": "اليوم بعد مرور أكثر من 100 عام على مرور هذا الوعد يثبت شعبنا الفلسطيني أنه صاحب الأرض وأن له الحق، وأن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يضيع وأن شعبنا متمسك ومرتبط بهويته الفلسطينية ولا يمكن أن يتنازل عن ذره واحدة من تراب الأرض الفلسطينية مهما امتد الزمان ومهما سقط من الشهداء".

بدوره، قال محمد أبو عون من مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا "إن المركز يشارك بلائحة التواقيع رفضا لوعد بلفور المشؤوم الذي قام بتسريب أرض فلسطين لليهود، مضيفاً أن هذا الوعد ظالم".

من جانها، قالت أسماء أبو حية إنها "شاركت في المعرض بلوحة لطفلة تعبر عن أهلها بالحرب، وقررت أن ترسمها لأنها تعبر عن الأطفال الذين هم الأكثر ملامسة لقلوب الناس ومن خلالها توصل رسالة للخارج أن الشعب الفلسطيني تحت احتلال وحصار".

أما الفنانة التشكيلية بشرى وفا، فقالت إن "وعد بلفور المشؤوم كان بعام 1917 وهو الوعد الذي أعطي الأرض الفلسطينية لليهود وأن الشعب الفلسطيني يرفض هذا الكلام، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني لا يفرط برمله واحده واليوم شاركت برسمه للقدس، وبهذه الرسمة تأكد أنها متمسكة بأرضها وبالقدس".


 


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