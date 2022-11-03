حمادة: شعبنا ماض في خيار المقاومة لمواجهة عنجهية الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنبارك الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة عملية الطعن في القدس المحتلة التي أسفرت عن إصابة 3 من جنود الاحتلال، وأشاد ببطولة منفذها.وقال حمادة إن العملية التي نفذها بطل جديد من أبناء القدس بكل بسالة واقتدار يؤكد للاحتلال بأن القدس ستبقى جوهر الصراع.وأكد على أن ما يحصل في القدس والمسجد الأقصى وكل ربوع فلسطين لن يسكت عليه شعبنا الفلسطيني، والمقاومة المستمرة وهي خيار شعبنا في مواجهة عنجهية الاحتلال.وشدد على أن "شعبنا ماض في طريق المقاومة ومتمسك ببندقية المقاومة كلغة وحيدة في مواجهة هذا الاحتلال".وأضاف: "عودنا أبطال القدس وفلسطين أنهم يختارون المكان والزمان إمعانا في إذلال الاحتلال وايصال الرسائل بعمق".وأردف: "إن ما راهن عليه الاحتلال من تراجع للمقاومة وإيجاد فلسطيني جديد بات وهما يتبدد، فالخريطة العمرية لمنفذي العمليات بين الـ50 والـ20 بالإضافة للخريطة الجغرافية بددت كل ما كان يراهن عليه الاحتلال من إخضاع شعبنا لإرادته".