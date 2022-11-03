"الضمير" تشارك في تسليم وثيقة ووقفة أمام المحكمة الجنائية الدولية تضامنًا مع الأسرى







رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة مشاكتها وتوقيعها على وثيقة موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بإلغاء الاعتقال الإداري وتحرير المعتقلين الإداريين داخل سجون الاحتلال وذلك بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى والتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ونادي الأسير ومركز حريات وهيئة شئون الأسرى والمحررين.وقالت في بيان لها إنه "وبالاشارة سوف تسلم الوثيقة خلال وقفة تضامنية أمام المحكمة الجنائية الدولية غدا الجمعة الموافق 04/11/2022 عند الساعة الثالثة بعد الظهر".وتابعت: "في ذات السياق ستكون وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين أمام محكمة العدل الدولية في نفس اليوم عند الساعة الرابعة".