حمدونة: سلطات الاحتلال تتصدر قائمة الانتهاك في العالم بحق الصحفيين

رام الله - دنيا الوطنقال باحث فلسطيني، أمس الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يتصدر قائمة الانتهاك في العالم بحق الصحفيين.وأشار الباحث رأفت حمدونة إلى أن الأسرى الصحفيين يعانون من تعذيب، والاقتحامات الليلية ، والتفتيشات العارية ، والنقل الجماعي ، وسياسة العزل الانفرادي لفترات طويلة والاكتظاظ داخل الغرف والزنازين.إضافة لانتشار الحشرات، والأحكام العسكرية الردعية ، ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة، وسوء الطعام كما ونوعا، ومنعهم من حقهم في التعليم.وطالب "حمدونة" الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واتحاد الصحفيين الدوليين والعرب، ومجلس حقوق الانسان بضرورة التدخل لحماية الصحفيين الفلسطينيين.وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل 7 صحفيين إدارياً دون تهمة و5 صحفيين موقوفون إداريا، ويخضعون لتحقيقات مستمرة وسط التعذيب والاهانة دون إصدار أحكام.وأوضح أنه من الأجدر الانتباه لاستشهاد أكثر من 100 صحفي فلسطيني وعربي أثناء تغطياتهم للأحداث على أرض فلسطين.ودعا لتطبيق قرارات الأمم المتحدة وإجماع المؤسسات الحقوقية الدولية لحماية الصحفيين الفلسطينيين والعرب الذين يعملون لتغطية الأحداث في فلسطين.