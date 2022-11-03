الجبهة العربية الفلسطينية تنعى فاطمة البرناوي

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية المناضلة الكبيرة اللواء فاطمة البرناوي التي وافتها المنية صباح اليوم في جمهورية مصر العربية عن عمر يناهز 83 عاما قضتها مناضلة في سبيل تحقيق أهداف شعبنا الثابتة والمشروعة.وأضافت الجبهة ان رحيل المناضلة البرناوي خسارة كبيرة لشعبنا، فهي مناضلة فريدة التحقت بالثورة الفلسطينية منذ نعومة اظفارها وكانت اولى أسيرات الثورة الفلسطينية، وشاركت في كافة معارك شعبنا جنبا الى جنب مع القائد الراحل ياسرعرفات ابو عمار، حيث تركت بصماتها واضحة جلية في كافة محطات نضالنا الوطني، وكانت أحد الضباط المؤسسين لجهاز الشرطة الفلسطينية.وتابعت الجبهة إننا ونحن نترحم على روح الفقيدة الكبيرة فإننا نتقدم بخالص العزاء من ذويها ومحبيها، والى الاخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني مؤكدين ان عزاءنا بهذا المصاب هو الارث الكبير الذي تركته الراحلة من مواقف وطنية وانتماء ثابت راسخ وايمان بحقوق شعبها، مؤكدين لروحها الطاهرة انناسنواصل الدرب على ذات الاهداف والمبادئ التي امنت بها وعملت طوال حياتها من أجل تحقيقها.